ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 15 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

14:56 14.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4194 белорусского рубля, 1 евро – 2,7371 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4012 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9180 белорусского рубля.