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14.07.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:49 14.07.2020

Во вторник, 14 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0009 BYN (+0,04%) до 2.4194 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4185 BYN). Объем торгов составил 35 028 300 BYN или 14 478 000 USD.

Курс евро подорожал на 0,0059 BYN (+0,21%) до 2,7431 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7372 BYN). Объем торгов: 11 038 200 BYN или 4 024 000 EUR.

В свою очередь российский рубль опустился на 0,0159 BYN (-0,47%) и составил 3,4012 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4172 BYN). Объем торгов: 16 471 500 BYN или 484 280 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,424 и 2,437 рубля; евро – между 2,749 и 2,763 рубля; 100 российских рублей – между 3,409 и 3,42 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2020
валюта курс
EUR 2.7372
USD 2.4185
RUB 3.4172
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7431 +0.0059
USD 2.4194 +0.0009
RUB 3.4012 -0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7410 2.7490
USD 2.4200 2.4240
RUB 3.3950 3.4090
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Конвертация в банках
на 14.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1360
EUR/RUB 80.5000 81.2000
USD/RUB 71.0000 71.6000
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