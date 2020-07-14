Во вторник, 14 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0009 BYN (+0,04%) до 2.4194 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4185 BYN). Объем торгов составил 35 028 300 BYN или 14 478 000 USD.

Курс евро подорожал на 0,0059 BYN (+0,21%) до 2,7431 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7372 BYN). Объем торгов: 11 038 200 BYN или 4 024 000 EUR.

В свою очередь российский рубль опустился на 0,0159 BYN (-0,47%) и составил 3,4012 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4172 BYN). Объем торгов: 16 471 500 BYN или 484 280 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,424 и 2,437 рубля; евро – между 2,749 и 2,763 рубля; 100 российских рублей – между 3,409 и 3,42 рубля.