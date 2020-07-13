ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 14 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

15:22 13.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4185 белорусского рубля, 1 евро – 2,7372 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4172 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9250 белорусского рубля.