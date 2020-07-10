ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 11 ИЮЛЯ 2020 ГОДА


15:15 10.07.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4300 белорусского рубля, 1 евро – 2,7435 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4118 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0146 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2020
валюта курс
EUR 2.7435
USD 2.4300
RUB 3.4118
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7435 -0.0106
USD 2.4300 -0.0032
RUB 3.4118 -0.0201
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7360 2.7410
USD 2.4260 2.4310
RUB 3.4000 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 10.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1300
EUR/RUB 80.2500 80.6500
USD/RUB 71.1000 71.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте