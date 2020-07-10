ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 11 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

15:15 10.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4300 белорусского рубля, 1 евро – 2,7435 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4118 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0146 белорусского рубля.