Банк Дабрабыт занял первое место в рейтинге по объему торгов на биржевом валютном рынке Беларуси за первое полугодие 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, общий объем сделок лидирующего банка за последние 6 месяцев превысил $1,3 млрд. Это рекордный показатель на Белорусской валютной фондовой бирже.

Всего в рейтинге участников валютных торгов на насчитывается 26 банков. Банк Дабрабыт удерживает лидирующие позиции по объемам сделок на БВФБ уже третий год подряд. Банку удалось занять первые места в аналогичных рейтингах за 2018 и 2019 годы. Так, в прошлом году общий оборот превысил 2 млрд долларов США.

Как отмечают в банке, одним из важнейших факторов, обеспечивших его лидерство на торгах, стал запуск первой в стране электронной площадки по удаленной торговле валютами. Курсы на ней меняются в режиме реального времени, а отправить заявку и закрыть сделку можно за считанные минуты. Этот сервис был разработан совместно с IT-компанией SoftClub. С его помощью белорусские юридические лица и ИП удаленно используют банковский биржевой терминал для покупки и продажи иностранной валюты на БВФБ.

Работающая по схожим принципам электронная торговая площадка Дабрабыт.Трейдер в июне 2020 года стала доступна и для физлиц. Она дает возможность совершать валютно-обменные операции с суммами от 1 доллара США, а информация об изменении курсов поступает с терминала медиакомпании Thomson Reuters. Все сделки на ней осуществляются автоматически, без посредничества людей, что позволяет сэкономить на операционных расходах и предложить один из самых низких курсов в стране.

Банк Дабрабыт основан в апреле 2000 года. Основным акционером банка является Национальный банк Беларуси, которому принадлежит 99,75% акций.