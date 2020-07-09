ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 10 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

16:27 09.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4332 белорусского рубля, 1 евро – 2,7541 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4319 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0318 белорусского рубля.