ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 9 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

15:50 08.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4399 белорусского рубля, 1 евро – 2,754 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4301 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0417 белорусского рубля.