ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 8 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

15:21 07.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4440 белорусского рубля, 1 евро – 2,7572 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3882 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0828 белорусского рубля.