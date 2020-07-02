ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО НА $210,00 МЛН

09:57 06.07.2020 Министерство финансов с 1 января по 30 июня 2020 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Беларуси, номинированных в иностранной валюте, на сумму $210,00 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, весь объем размещен в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».