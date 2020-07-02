ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

15:06 02.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 3 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4214 белорусского рубля, 1 евро – 2,7311 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4359 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9090 белорусского рубля.