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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ
14:08 02.07.2020
В четверг, 2 июля, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0029 BYN (-0,12%) до 2,4214 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4243 BYN). Объем торгов составил 57 403 800 BYN или 23 707 000 USD.
Курс евро подорожал на 0,0082 BYN (+0,3%) до 2,7311 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7228 BYN). Объем торгов: 22 162 500 BYN или 8 115 000 EUR.
Российский рубль подорожал на 0,02 BYN (+0,59%) и составил 3,4359 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4159 BYN). Объем торгов: 26 283 300 BYN или 764 970 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,425 и 2,43 рубля; евро – между 2,35 и 2,74 рубля; 100 российских рублей – между 3,432 и 3,452 рубля.
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