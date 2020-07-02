В четверг, 2 июля, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0029 BYN (-0,12%) до 2,4214 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4243 BYN). Объем торгов составил 57 403 800 BYN или 23 707 000 USD.

Курс евро подорожал на 0,0082 BYN (+0,3%) до 2,7311 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7228 BYN). Объем торгов: 22 162 500 BYN или 8 115 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,02 BYN (+0,59%) и составил 3,4359 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4159 BYN). Объем торгов: 26 283 300 BYN или 764 970 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,425 и 2,43 рубля; евро – между 2,35 и 2,74 рубля; 100 российских рублей – между 3,432 и 3,452 рубля.