ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 2 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

14:57 01.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4243 белорусского рубля, 1 евро – 2,7228 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4159 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0442 белорусского рубля.