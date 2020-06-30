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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:56 01.07.2020
В среду, 1 июля, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,012 BYN (+0,5%) до 2,4243 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4123 BYN). Объем торгов составил 47 589 600 BYN или 19 630 000 USD.
Курс евро также подорожал на 0,0157 BYN (+0,58%) до 2,7228 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7071 BYN). Объем торгов: 22 288 900 BYN или 2 8 186 000 EUR.
В свою очередь российский рубль продолжил снижение на 0,0065 BYN (-0,19%) и составил 3,4159 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4223 BYN). Объем торгов: 16 290 600 BYN или 476 910 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,428 и 2,435 рубля; евро – между 2,724 и 2,75 рубля; 100 российских рублей – между 3,418 и 3,435 рубля.
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