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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:56 01.07.2020

В среду, 1 июля, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,012 BYN (+0,5%) до 2,4243 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4123 BYN). Объем торгов составил 47 589 600 BYN или 19 630 000 USD.

Курс евро также подорожал на 0,0157 BYN (+0,58%) до 2,7228 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7071 BYN). Объем торгов: 22 288 900 BYN или 2 8 186 000 EUR.

В свою очередь российский рубль продолжил снижение на 0,0065 BYN (-0,19%) и составил 3,4159 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4223 BYN). Объем торгов: 16 290 600 BYN или 476 910 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,428 и 2,435 рубля; евро – между 2,724 и 2,75 рубля; 100 российских рублей – между 3,418 и 3,435 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2020
валюта курс
EUR 2.7036
USD 2.4008
RUB 3.4306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7228 +0.0157
USD 2.4243 +0.012
RUB 3.4159 -0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7180 2.7230
USD 2.4235 2.4280
RUB 3.4050 3.4150
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Конвертация в банках
на 01.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1230
EUR/RUB 79.5000 80.0000
USD/RUB 71.1000 71.5000
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