ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

15:49 30.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4123 белорусского рубля, 1 евро – 2,7071 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4223 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0424 белорусского рубля.