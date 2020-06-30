Во вторник, 30 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0115 BYN (+0,48%) до 2,4123 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4008 BYN). Объем торгов составил 77 443 100 BYN или 18 523 100 USD.

Курс евро вновь подорожал на 0,0036 BYN (+0,13%) до 2.7071 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7036 BYN). Объем торгов: 6 962 720 BYN или 2 572 000 EUR.

В свою очередь российский рубль продолжил снижение на 0,0083 BYN (-0,24%) и составил 3,4223 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4306 BYN). Объем торгов: 18 523 100 BYN или 541 240 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,42 и 2,435 рубля; евро – между 2,71 и 2,72 рубля; 100 российских рублей – между 3,418 и 3,5 рубля.