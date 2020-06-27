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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БВФБ ВВОДИТ В КОММЕРЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМУ «БИРЖА-ОНЛАЙН» НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ


16:24 29.06.2020

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с 1 июля 2020 года вводит в коммерческую эксплуатацию система «Биржа-онлайн» на фондовом рынке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, установлены следующие платы (тарифы) за оказание информационных услуг с использованием системы «Биржа-онлайн» для резидентов Беларуси:

подключение клиента, доступ одного абонента на валютном рынке с 1 июля 2020 года: 30,00 BYN (плата с НДС);

подключение клиента, доступ одного абонента на фондовом рынке с 1 июля по 31 декабря 2020 года: 6,00 BYN (плата с НДС) (льготный размер платы (тарифа) со скидкой 50%) (плата с НДС); с 1 января 2021 года - 12,00 BYN (плата с НДС);

подключение клиента, доступ одного абонента совместно на валютном и фондовом рынках с 1 июля 2020 года: 36,00 BYN (плата с НДС);

доступ дополнительного абонента клиента вне зависимости от рынков с 1 июля 2020 года: 6,00 BYN (плата с НДС).

Для подключения к сервису следует зарегистрироваться в личном кабинете по ссылке, получить подтверждение о регистрации на свой e-mail.

Присоединиться к публичному договору на оказание информационных услуг с использованием системы «Биржа-онлайн» следует в личном кабинете. Затем оплатить стоимость пользования сервисом (с 1 июля по 31 декабря 2020 года стоимость пользования системой «Биржа-онлайн» на фондовом рынке составляет 6 рублей в месяц).

При этом бесплатно использовать сервис можно в течение 7 календарных дней.
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USD 2.4008 +0.0169
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EUR 2.7050 2.7000
USD 2.4040 2.4090
RUB 3.4260 3.4340
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валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1270
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