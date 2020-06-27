ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

15:33 29.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4008 белорусского рубля, 1 евро – 2,7036 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4306 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9833 белорусского рубля.