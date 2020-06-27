В первый рабочий день недели, 29 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0169 BYN (+0,71%) до 2,4008 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2.3839 BYN). Объем торгов составил 42 459 000 BYN или 17 685 000 USD.

Курс евро также подорожал на 0,0283 BYN (+1,06%) до 2,7036 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,6753 BYN). Объем торгов: 13 085 200 BYN или 4 840 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,018 BYN (-0,52%) и составил 3,4306 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4486 BYN). Объем торгов: 28 800 400 BYN или 839 510 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,409 и 2,43 рубля; евро – между 2,7 и 2,72 рубля; 100 российских рублей – между 3,432 и 3,53 рубля.