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29.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:52 29.06.2020

В первый рабочий день недели, 29 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0169 BYN (+0,71%) до 2,4008 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2.3839 BYN). Объем торгов составил 42 459 000 BYN или 17 685 000 USD.

Курс евро также подорожал на 0,0283 BYN (+1,06%) до 2,7036 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,6753 BYN). Объем торгов: 13 085 200 BYN или 4 840 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,018 BYN (-0,52%) и составил 3,4306 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4486 BYN). Объем торгов: 28 800 400 BYN или 839 510 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,409 и 2,43 рубля; евро – между 2,7 и 2,72 рубля; 100 российских рублей – между 3,432 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2020
валюта курс
EUR 2.6753
USD 2.3839
RUB 3.4486
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7036 +0.0283
USD 2.4008 +0.0169
RUB 3.4306 -0.018
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7050 2.7000
USD 2.4040 2.4090
RUB 3.4260 3.4340
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Конвертация в банках
на 29.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1270
EUR/RUB 78.7000 78.1500
USD/RUB 70.0000 70.5000
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