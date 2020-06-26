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26.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 27 ИЮНЯ 2020 ГОДА


14:50 26.06.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3839 белорусского рубля, 1 евро – 2,6753 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4486 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9315 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 26.06.2020
валюта курс
EUR 2.6767
USD 2.3827
RUB 3.4345
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6753 -0.0014
USD 2.3839 +0.0012
RUB 3.4486 +0.0141
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6770 2.6800
USD 2.3860 2.3900
RUB 3.4350 3.4450
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Конвертация в банках
на 26.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1230
EUR/RUB 77.7500 77.1500
USD/RUB 69.3000 69.6000
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