ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 26 ИЮНЯ 2020 ГОДА

14:51 25.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3827 белорусского рубля, 1 евро – 2,6767 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4345 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9257 белорусского рубля.