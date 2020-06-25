В четверг, 25 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0102 BYN (+0,43%) до 2,3827 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3726 BYN). Объем торгов составил 49 072 500 BYN или 49 072 500 USD.

Курс евро понизился на 0,0038 BYN (-0,14%) до 2,6767 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6805 BYN). Объем торгов: 19 264 000 BYN или 7 197 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0062 BYN (-0,18%) и составил 3,4345 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4407 BYN). Объем торгов: 20 039 600 BYN или 583 480 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,387 и 2,4 рубля; евро – между 2,678 и 2,69 рубля; 100 российских рублей – между 3,435 и 3,48 рубля.