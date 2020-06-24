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24.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:08 24.06.2020

В среду, 24 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0034 BYN (+0,14%) до 2,3726 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3792 BYN). Объем торгов составил 35 242 300 BYN или 14 854 000 USD.

Курс евро поднялся на 0,0052 BYN (+0,19%) до 2.6805 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6754 BYN). Объем торгов: 11 681 700 BYN или 4 358 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0047 BYN (-0,14%) и составил 3,4407 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4454 BYN). Объем торгов: 5 445 520 BYN или 158 270 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,378 и 2,41 рубля; евро – между 2,683 и 2,693 рубля; 100 российских рублей – между 3,44 и 3,49 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2020
валюта курс
EUR 2.6754
USD 2.3692
RUB 3.4454
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6805 +0.0051
USD 2.3726 +0.0034
RUB 3.4407 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6810 2.6830
USD 2.3740 2.3790
RUB 3.4300 3.4400
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Конвертация в банках
на 24.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1300
EUR/RUB 77.9500 78.2500
USD/RUB 69.0500 69.3500
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