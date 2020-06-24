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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:08 24.06.2020
В среду, 24 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0034 BYN (+0,14%) до 2,3726 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3792 BYN). Объем торгов составил 35 242 300 BYN или 14 854 000 USD.
Курс евро поднялся на 0,0052 BYN (+0,19%) до 2.6805 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6754 BYN). Объем торгов: 11 681 700 BYN или 4 358 000 EUR.
В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0047 BYN (-0,14%) и составил 3,4407 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4454 BYN). Объем торгов: 5 445 520 BYN или 158 270 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,378 и 2,41 рубля; евро – между 2,683 и 2,693 рубля; 100 российских рублей – между 3,44 и 3,49 рубля.
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