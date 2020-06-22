Во вторник, 23 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0056 BYN (-0,24%) до 2,3692 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3748 BYN). Объем торгов составил 29 392 000 BYN или 12 406 000 USD.

В свою очередь курс евро вырос на 0,0139 BYN (+0,52%) до 2,6754 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6615 BYN). Объем торгов: 11 635 100 BYN или 4 349 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0253 BYN (+0.74%) и составил 3,4454 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4201 BYN). Объем торгов: 25 130 600 BYN или 729 400 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,376 и 2,41 рубля; евро – между 2,677 и 2,71 рубля; 100 российских рублей – между 3,445 и 3,48 рубля.