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23.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ


13:57 23.06.2020

Во вторник, 23 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0056 BYN (-0,24%) до 2,3692 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3748 BYN). Объем торгов составил 29 392 000 BYN или 12 406 000 USD.

В свою очередь курс евро вырос на 0,0139 BYN (+0,52%) до 2,6754 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6615 BYN). Объем торгов: 11 635 100 BYN или 4 349 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0253 BYN (+0.74%) и составил 3,4454 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4201 BYN). Объем торгов: 25 130 600 BYN или 729 400 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,376 и 2,41 рубля; евро – между 2,677 и 2,71 рубля; 100 российских рублей – между 3,445 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2020
валюта курс
EUR 2.6615
USD 2.3748
RUB 3.4201
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6615 -0.0039
USD 2.3748 -0.0009
RUB 3.4201 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6630 2.6700
USD 2.3700 2.3770
RUB 3.4220 3.4320
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Конвертация в банках
на 23.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1260
EUR/RUB 77.7000 78.1000
USD/RUB 69.1500 69.5000
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