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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ
13:57 23.06.2020
Во вторник, 23 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0056 BYN (-0,24%) до 2,3692 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3748 BYN). Объем торгов составил 29 392 000 BYN или 12 406 000 USD.
В свою очередь курс евро вырос на 0,0139 BYN (+0,52%) до 2,6754 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6615 BYN). Объем торгов: 11 635 100 BYN или 4 349 000 EUR.
Российский рубль подорожал на 0,0253 BYN (+0.74%) и составил 3,4454 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4201 BYN). Объем торгов: 25 130 600 BYN или 729 400 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,376 и 2,41 рубля; евро – между 2,677 и 2,71 рубля; 100 российских рублей – между 3,445 и 3,48 рубля.
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