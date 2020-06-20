ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА

14:57 22.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3748 белорусского рубля, 1 евро – 2,6615 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4201 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8994 белорусского рубля.