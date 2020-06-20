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22.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


14:02 22.06.2020

В понедельник, 22 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0009 BYN (-0,04%) до 2,3748 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,3757 BYN). Объем торгов составил 29 295 100 BYN или 12 336 000 USD.

Евро снизился на 0,004 BYN (-0,15%) до 2,6615 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,6654 BYN). Объем торгов: 31 604 800 BYN или 11 875 000 EUR.

Курс российского рубля ушел вниз на 0,0013 BYN (-0,04%) и составил 3,4201 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4215 BYN). Объем торгов: 20 663 000 BYN или 604 160 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,378 и 2,388 рубля; евро – между 2,665 и 2,671 рубля; 100 российских рублей – между 3,423 и 3,45 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2020
валюта курс
EUR 2.6654
USD 2.3757
RUB 3.4215
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6615 -0.0039
USD 2.3748 -0.0009
RUB 3.4201 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6600 2.6670
USD 2.3780 2.3850
RUB 3.4170 3.4330
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Конвертация в банках
на 22.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1200
EUR/RUB 77.7000 78.2000
USD/RUB 69.4000 69.8000
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