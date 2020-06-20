В понедельник, 22 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0009 BYN (-0,04%) до 2,3748 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,3757 BYN). Объем торгов составил 29 295 100 BYN или 12 336 000 USD.

Евро снизился на 0,004 BYN (-0,15%) до 2,6615 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,6654 BYN). Объем торгов: 31 604 800 BYN или 11 875 000 EUR.

Курс российского рубля ушел вниз на 0,0013 BYN (-0,04%) и составил 3,4201 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4215 BYN). Объем торгов: 20 663 000 BYN или 604 160 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,378 и 2,388 рубля; евро – между 2,665 и 2,671 рубля; 100 российских рублей – между 3,423 и 3,45 рубля.