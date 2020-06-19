ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 20 ИЮНЯ 2020 ГОДА

15:51 19.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3757 белорусского рубля, 1 евро – 2,6654 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4215 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8922 белорусского рубля.