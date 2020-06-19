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19.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ ОСНОВНАЯ КОРЗИНА ВАЛЮТ ПРОСЕЛА ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛОРУССКОМУ РУБЛЮ


13:59 19.06.2020

В пятницу, 19 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,006 BYN (-0,25%) до 2,3757 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3817 BYN). Объем торгов составил 48 701 800 BYN или 20 500 000 USD.

Евро снизился на 0,0127 BYN (-0.47%) до 2,6654 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6781 BYN). Объем торгов: 42 819 900 BYN или 16 065 000 EUR.

Курс российского рубля ушел вниз на 0,0066 BYN (-0,19%) и составил 3,4215 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4281 BYN). Объем торгов: 16 927 000 BYN или 494 730 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,38 и 2,4 рубля; евро – между 2,667 и 2,677 рубля; 100 российских рублей – между 3,424 и 3,52 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2020
валюта курс
EUR 2.6781
USD 2.3817
RUB 3.4281
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6654 -0.0127
USD 2.3757 -0.006
RUB 3.4215 -0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6650 2.6680
USD 2.3770 2.3800
RUB 3.4140 3.4200
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Конвертация в банках
на 19.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 77.8000 78.0000
USD/RUB 69.6500 69.7000
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