В пятницу, 19 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,006 BYN (-0,25%) до 2,3757 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3817 BYN). Объем торгов составил 48 701 800 BYN или 20 500 000 USD.

Евро снизился на 0,0127 BYN (-0.47%) до 2,6654 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6781 BYN). Объем торгов: 42 819 900 BYN или 16 065 000 EUR.

Курс российского рубля ушел вниз на 0,0066 BYN (-0,19%) и составил 3,4215 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4281 BYN). Объем торгов: 16 927 000 BYN или 494 730 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,38 и 2,4 рубля; евро – между 2,667 и 2,677 рубля; 100 российских рублей – между 3,424 и 3,52 рубля.