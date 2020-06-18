ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 19 ИЮНЯ 2020 ГОДА

15:34 18.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3817 белорусского рубля, 1 евро – 2,6781 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4281 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9042 белорусского рубля.