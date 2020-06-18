В четверг, 18 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0004 BYN (+0,02%) до 2,3817 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3812 BYN). Объем торгов составил 28 253 700 BYN или 11 863 000 USD.

Евро снизился на 0,005 BYN (-0,19%) до 2,6781 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6831 BYN). Объем торгов: 18 173 400 BYN или 6 786 000 EUR.

Российский рубль восстановился на 0,0048 BYN (+0,14%) и составил 3,4281 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4232 BYN). Объем торгов: 28 252 000 BYN или 824 140 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,384 и 2,401 рубля; евро – между 2,679 и 2,7 рубля; 100 российских рублей – между 3,43 и 3,47 рубля.