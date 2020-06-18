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18.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ


13:57 18.06.2020

В четверг, 18 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0004 BYN (+0,02%) до 2,3817 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3812 BYN). Объем торгов составил 28 253 700 BYN или 11 863 000 USD.

Евро снизился на 0,005 BYN (-0,19%) до 2,6781 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6831 BYN). Объем торгов: 18 173 400 BYN или 6 786 000 EUR.

Российский рубль восстановился на 0,0048 BYN (+0,14%) и составил 3,4281 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4232 BYN). Объем торгов: 28 252 000 BYN или 824 140 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,384 и 2,401 рубля; евро – между 2,679 и 2,7 рубля; 100 российских рублей – между 3,43 и 3,47 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.06.2020
валюта курс
EUR 2.6831
USD 2.3812
RUB 3.4232
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6781 -0.005
USD 2.3817 +0.0005
RUB 3.4281 +0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6750 2.6780
USD 2.3800 2.3830
RUB 3.4260 3.4300
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Конвертация в банках
на 18.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1250
EUR/RUB 77.9000 78.2000
USD/RUB 69.5500 69.6000
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