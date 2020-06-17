В среду, 17 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0049 BYN (+0,21%) до 2,3812 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3763 BYN). Объем торгов составил 34 054 200 BYN или 14 301 000 USD.

Евро снизился на 0,0089 BYN (-0,33%) до 2,6831 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6920 BYN). Объем торгов: 24 214 900 BYN или 9 025 000 EUR.

Российский рубль подрос на 0,0166 BYN (+0,49%) и составил 3,4232 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4066 BYN). Объем торгов: 40 747 500 BYN или 1 190 330 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,39 и 2,41 рубля; евро – между 2,687 и 2,704 рубля; 100 российских рублей – между 3,425 и 3,5 рубля.