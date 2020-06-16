Во вторник, 16 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0104 BYN (-0,43%) до 2,3763 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3867 BYN). Объем торгов составил 35 095 800 BYN или 14 769 000 USD.

Евро подрос на 0,0066 BYN (+0.25%) до 2.692 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6854 BYN). Объем торгов: 18 284 200 BYN или 6 792 000 EUR.

Российский рубль также подорожал на 0,0129 BYN (+0,38%) и составил 3,4066 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3937 BYN). Объем торгов: 15 460 800 BYN или 453 850 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,381 и 2,41 рубля; евро – между 2,694 и 2,75 рубля; 100 российских рублей – между 3,409 и 3,453 рубля.