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16.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ


14:02 16.06.2020

Во вторник, 16 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0104 BYN (-0,43%) до 2,3763 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3867 BYN). Объем торгов составил 35 095 800 BYN или 14 769 000 USD.

Евро подрос на 0,0066 BYN (+0.25%) до 2.692 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6854 BYN). Объем торгов: 18 284 200 BYN или 6 792 000 EUR.

Российский рубль также подорожал на 0,0129 BYN (+0,38%) и составил 3,4066 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3937 BYN). Объем торгов: 15 460 800 BYN или 453 850 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,381 и 2,41 рубля; евро – между 2,694 и 2,75 рубля; 100 российских рублей – между 3,409 и 3,453 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2020
валюта курс
EUR 2.6920
USD 2.3763
RUB 3.4066
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6920 +0.0066
USD 2.3763 -0.0104
RUB 3.4066 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6890 2.6940
USD 2.3780 2.3810
RUB 3.4020 3.4090
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Конвертация в банках
на 16.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1330
EUR/RUB 78.8500 79.2000
USD/RUB 69.8000 70.0500
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