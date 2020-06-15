ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 16 ИЮНЯ 2020 ГОДА

15:30 15.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3867 белорусского рубля, 1 евро – 2,6854 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3937 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8956 белорусского рубля.