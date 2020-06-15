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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ США
13:47 15.06.2020
В понедельник, 15 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0086 BYN (+0,36%) до 2,3867 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,3781 BYN). Объем торгов составил 55 640 500 BYN или 23 313 000 USD.
Евро снизился на 0,0036 BYN (-0,13%) до 2,6854 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,689 BYN). Объем торгов: 13 250 000 BYN или 4 934 000 EUR.
Российский рубль подешевел на 0,0179 BYN (-0,52%) и составил 3,3937 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4115 BYN). Объем торгов: 15 734 700 BYN или 463 650 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,39 и 2,405 рубля; евро – между 2,686 и 2,699 рубля; 100 российских рублей – между 3,398 и 3,45 рубля.
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