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12.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 13 ИЮНЯ 2020 ГОДА


16:06 12.06.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3781 белорусского рубля, 1 евро – 2,6890 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4115 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8934 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2020
валюта курс
EUR 2.6890
USD 2.3781
RUB 3.4115
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6890 -0.0116
USD 2.3781 +0.0033
RUB 3.4115 -0.0271
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6870 2.6900
USD 2.3760 2.3820
RUB 3.4050 3.4140
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Конвертация в банках
на 12.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1320
EUR/RUB 78.6000 79.1000
USD/RUB 69.6000 70.0000
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