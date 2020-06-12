ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 13 ИЮНЯ 2020 ГОДА

16:06 12.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3781 белорусского рубля, 1 евро – 2,6890 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4115 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8934 белорусского рубля.