ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 12 ИЮНЯ 2020 ГОДА

15:18 11.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3748 белорусского рубля, 1 евро – 2,7006 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4386 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9289 белорусского рубля.