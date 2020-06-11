|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 12 ИЮНЯ 2020 ГОДА
15:18 11.06.2020
Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3748 белорусского рубля, 1 евро – 2,7006 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4386 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9289 белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2020
Курсы в банках
на 11.06.2020
Конвертация в банках
на 11.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте