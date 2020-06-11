|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:22 11.06.2020
В четверг, 11 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0027 BYN (+0,12%) до 2,3748 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3721 BYN). Объем торгов составил 53 205 900 BYN или 22 404 000 USD.
Евро подорожал на 0,0065 BYN (+0,24%) до 2,7006 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6941 BYN). Объем торгов: 14 261 800 BYN или 5 281 000 EUR.
Российский рубль подешевел на 0,0147 BYN (-0,42%) и составил 3,4386 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4532 BYN). Объем торгов: 29 935 500 BYN или 870 580 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,377 и 2,382 рубля; евро – между 2,701 и 2,716 рубля; 100 российских рублей – между 3,442 и 3,5 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2020
Курсы в банках
на 11.06.2020
Конвертация в банках
на 11.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте