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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ, НО ОСЛАБ К ЕВРО
14:05 10.06.2020
В среду, 10 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0064 BYN (-0,27%) до 2,3721 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3785 BYN). Объем торгов составил 33 711 800 BYN или 14 212 000 USD.
В свою очередь евро вырос на 0,0158 BYN (+0,59%) до 2,6941 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6783 BYN). Объем торгов: 23 479 400 BYN или 8 715 000 EUR.
Российский рубль подешевел на 0,0059 BYN (-0,17%) и составил 3,4532 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4592 BYN). Объем торгов: 17 701 900 BYN или 512 620 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,375 и 2,385 рубля; евро – между 2,695 и 2,71 рубля; 100 российских рублей – между 3,45 и 3,53 рубля.
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