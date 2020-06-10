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10.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


14:05 10.06.2020

В среду, 10 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0064 BYN (-0,27%) до 2,3721 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3785 BYN). Объем торгов составил 33 711 800 BYN или 14 212 000 USD.

В свою очередь евро вырос на 0,0158 BYN (+0,59%) до 2,6941 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6783 BYN). Объем торгов: 23 479 400 BYN или 8 715 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0059 BYN (-0,17%) и составил 3,4532 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4592 BYN). Объем торгов: 17 701 900 BYN или 512 620 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,375 и 2,385 рубля; евро – между 2,695 и 2,71 рубля; 100 российских рублей – между 3,45 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2020
валюта курс
EUR 2.6783
USD 2.3785
RUB 3.4592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6941 +0.0158
USD 2.3721 -0.0064
RUB 3.4532 -0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6910 2.6950
USD 2.3730 2.3750
RUB 3.4420 3.4500
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Конвертация в банках
на 10.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1350
EUR/RUB 77.9500 78.3000
USD/RUB 68.8500 69.1000
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