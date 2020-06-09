ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 10 ИЮНЯ 2020 ГОДА

15:07 09.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3785 белорусского рубля, 1 евро – 2,6783 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4592 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9284 белорусского рубля.