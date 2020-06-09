ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


14:02 09.06.2020

Во вторник, 9 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0053 BYN (+0,22%) до 2,3785 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3732 BYN). Объем торгов составил: 45 647 500 BYN или 19 192 000 USD.

В свою очередь евро упал на 0,0052 BYN (-0,19%) до 2,6783 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6836 BYN). Объем торгов: 20 259 000 или 7 564 000 EUR.

Российский рубль также подешевел на 0,0173 BYN (-0,5%) и составил 3,4592 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4764 BYN). Объем торгов: 27 892 200 BYN или 806 330 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,383 и 2,385 рубля; евро – между 2,679 и 2,688 рубля; 100 российских рублей – между 3,46 и 3,48 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2020
валюта курс
EUR 2.6836
USD 2.3732
RUB 3.4764
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6783 -0.0053
USD 2.3785 +0.0053
RUB 3.4592 -0.0172
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6750 2.6790
USD 2.3790 2.3800
RUB 3.4550 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1250
EUR/RUB 77.2500 77.6500
USD/RUB 68.8000 69.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте