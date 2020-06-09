Во вторник, 9 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0053 BYN (+0,22%) до 2,3785 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3732 BYN). Объем торгов составил: 45 647 500 BYN или 19 192 000 USD.

В свою очередь евро упал на 0,0052 BYN (-0,19%) до 2,6783 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6836 BYN). Объем торгов: 20 259 000 или 7 564 000 EUR.

Российский рубль также подешевел на 0,0173 BYN (-0,5%) и составил 3,4592 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4764 BYN). Объем торгов: 27 892 200 BYN или 806 330 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,383 и 2,385 рубля; евро – между 2,679 и 2,688 рубля; 100 российских рублей – между 3,46 и 3,48 рубля.