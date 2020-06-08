ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 9 ИЮНЯ 2020 ГОДА

15:43 08.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3732 белорусского рубля, 1 евро – 2,6836 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4764 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9286 белорусского рубля.