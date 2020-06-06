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08.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:58 08.06.2020

В понедельник, 8 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил падение на 0,0079 BYN (-0,33%) до 2,3732 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,381 BYN). Объем торгов составил 17 141 400 BYN или 7 223 000 USD.

Евро подешевел на 0,0192 BYN (-0,71%) до 2,6836 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,7028 BYN). Объем торгов: 29 505 700 BYN или 10 995 000 EUR.

Российский рубль несколько отыграл свои позиции по сравнению с пятничными торгами, подорожав на 0,0069 BYN (+0,2%) и составив 3,4764 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4695 BYN). Объем торгов: 21 097 500 BYN или 606 870 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,375 и 2,39 рубля; евро – между 2,68 и 2,7 рубля; 100 российских рублей – между 3,482 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2020
валюта курс
EUR 2.7028
USD 2.3810
RUB 3.4695
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6836 -0.0192
USD 2.3732 -0.0079
RUB 3.4764 +0.0069
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6780 2.6820
USD 2.3720 2.3750
RUB 3.4730 3.4820
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Конвертация в банках
на 08.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1290
EUR/RUB 76.8000 77.2000
USD/RUB 68.1000 68.4000
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