ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 6 ИЮНЯ 2020 ГОДА

15:18 05.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3810 белорусского рубля, 1 евро – 2,7028 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4695 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9520 белорусского рубля.