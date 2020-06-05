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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ, ОСЛАБ К ЕВРО
13:53 05.06.2020
В пятницу, 5 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижаться, подешевев на 0,0166 BYN (-0,69%) до 2,381 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3977 BYN). Объем торгов составил 26 541 500 BYN или 11 147 000 USD.
Евро продолжил рост на 0,0161 BYN (+0,6%) до 2,7028 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - ,6867 BYN). Объем торгов: 7 538 010 BYN или 2 789 000 EUR.
Российский рубль впервые за несколько дней подешевел на 0,0046 BYN (-0,13%) и составил 3,4695 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4741 BYN). Объем торгов: 16 884 800 BYN или 486 660 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,386 и 2,4 рубля; евро – между 2,703 и 2,725 рубля; 100 российских рублей – между 3,465 и 3,5 рубля.
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