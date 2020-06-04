В четверг, 4 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0092 BYN (+0,39%) до 2,3977 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3885 BYN). Объем торгов составил 38 214 300 BYN или 15 938 000 USD.

Евро подорожал на 0,0094 BYN (+0,35%) до 2,6867 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6773 BYN). Объем торгов: 10 265 800 BYN или 3 821 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0217 BYN (-0,62%) и составил 3,4741 за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4958 BYN). Объем торгов: 15 835 300 BYN или 455 810 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,402 и 2,406 рубля; евро – между 2,684 и 2,702 рубля; 100 российских рублей – между 3,473 и 3,52 рубля.