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03.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ


13:55 03.06.2020

В среду, 3 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0096 BYN (-0,4%) до 2,3885 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3981 BYN). Объем торгов составил 32 278 100 BYN или 13 514 000 USD.

Евро отыграл по сравнению с вчерашними торгами 0,0039 BYN (+0,15%) до 2,6773 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6734 BYN). Объем торгов: 9 365 120 BYN или 3 498 000 EUR.

Российский рубль укрепился на 0,0163 BYN (+0,47%) и составил 3,4958 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4795 BYN). Объем торгов: 16 038 500 BYN или 458 790 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,392 и 2,403 рубля; евро – между 2,679 и 2,685 рубля; 100 российских рублей – между 3,493 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2020
валюта курс
EUR 2.6773
USD 2.3885
RUB 3.4958
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Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6773 +0.0039
USD 2.3885 -0.0096
RUB 3.4958 +0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6760 2.6800
USD 2.3910 2.3970
RUB 3.4700 3.4860
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Конвертация в банках
на 03.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1200
EUR/RUB 76.8000 77.2000
USD/RUB 68.6000 68.2000
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