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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
АКЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОДОР» ВКЛЮЧЕНЫ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ БВФБ
18:19 02.06.2020
Акции ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» включены в котировальный лист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, Белавтодор стал первой компанией – акционерным обществом с долей государства в уставном фонде, получившей не формальный, а реальный статус публичной компании благодаря прохождению им процедуры листинга.
Ценные бумаги общества, находящиеся в управлении Госкомимуществом, допущены к обращению на площадке «Рынок госпредприятий» со 2 июня 2020 года.
Прохождение листинга и последующее включение акций ОАО «Белавтодор» в котировальный лист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (ОАО «БВФБ») позволит качественно и количественно расширить круг портфельных инвесторов, а также придать его ценным бумагам инвестиционный статус.
Согласно данным бухгалтерского баланса ОАО «Белавтодор» по состоянию на 31 января 2019 года собственный капитал акционерного общества оценивается в 134 млн 397 тыс. рублей.
В планах Госкомимущества включение в котировальные листы ОАО «БВФБ» переданных комитету в управление акций еще одного акционерного общества – ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы.
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