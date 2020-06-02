ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


АКЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОДОР» ВКЛЮЧЕНЫ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ БВФБ


18:19 02.06.2020

Акции ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» включены в котировальный лист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, Белавтодор стал первой компанией – акционерным обществом с долей государства в уставном фонде, получившей не формальный, а реальный статус публичной компании благодаря прохождению им процедуры листинга.

Ценные бумаги общества, находящиеся в управлении Госкомимуществом, допущены к обращению на площадке «Рынок госпредприятий» со 2 июня 2020 года.

Прохождение листинга и последующее включение акций ОАО «Белавтодор» в котировальный лист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (ОАО «БВФБ») позволит качественно и количественно расширить круг портфельных инвесторов, а также придать его ценным бумагам инвестиционный статус.

Согласно данным бухгалтерского баланса ОАО «Белавтодор» по состоянию на 31 января 2019 года собственный капитал акционерного общества оценивается в 134 млн 397 тыс. рублей.

В планах Госкомимущества включение в котировальные листы ОАО «БВФБ» переданных комитету в управление акций еще одного акционерного общества – ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2020
валюта курс
EUR 2.6734
USD 2.3981
RUB 3.4795
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6734 -0.0002
USD 2.3981 -0.0027
RUB 3.4795 +0.0303
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6770 2.6790
USD 2.3980 2.4010
RUB 3.4830 3.4900
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1140 1.1170
EUR/RUB 76.5000 76.9000
USD/RUB 68.6500 69.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте