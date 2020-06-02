Акции ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» включены в котировальный лист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, Белавтодор стал первой компанией – акционерным обществом с долей государства в уставном фонде, получившей не формальный, а реальный статус публичной компании благодаря прохождению им процедуры листинга.

Ценные бумаги общества, находящиеся в управлении Госкомимуществом, допущены к обращению на площадке «Рынок госпредприятий» со 2 июня 2020 года.

Прохождение листинга и последующее включение акций ОАО «Белавтодор» в котировальный лист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (ОАО «БВФБ») позволит качественно и количественно расширить круг портфельных инвесторов, а также придать его ценным бумагам инвестиционный статус.

Согласно данным бухгалтерского баланса ОАО «Белавтодор» по состоянию на 31 января 2019 года собственный капитал акционерного общества оценивается в 134 млн 397 тыс. рублей.

В планах Госкомимущества включение в котировальные листы ОАО «БВФБ» переданных комитету в управление акций еще одного акционерного общества – ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы.