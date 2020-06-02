Во вторник, 2 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0027 BYN (-0,11%) до 2,3981 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4008 BYN). Объем торгов составил 76 494 800 BYN или 31 898 000 USD.

Евро подешевел на 0,0002 BYN (-0,0%) до 2,6734 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,6736 BYN). Объем торгов: 12 693 500 BYN или 4 748 000 EUR.

Российский рубль продолжил рост на 0,0303 BYN (+0,88%) и составил 3,4795 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4492 BYN). Объем торгов: 8 295 010 BYN или 238 400 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,402 и 2,413 рубля; евро – между 2,677 и 2,69 рубля; 100 российских рублей – между 3,482 и 3,5 рубля.