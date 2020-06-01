ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ ФИНРЫНКЕ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО НА 209,14 МЛН ДОЛЛАРОВ США

11:04 02.06.2020 Министерство финансов с 1 января по 31 мая 2020 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало номинированных в иностранной валюте государственных долгосрочных облигаций (ГДО) на 209,14 млн долларов США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, весь объем размещен в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».