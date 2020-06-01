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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ ФИНРЫНКЕ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО НА 209,14 МЛН ДОЛЛАРОВ США
11:04 02.06.2020
Министерство финансов с 1 января по 31 мая 2020 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало номинированных в иностранной валюте государственных долгосрочных облигаций (ГДО) на 209,14 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, весь объем размещен в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
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