ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ СО 2 ИЮНЯ 2020 ГОДА

15:29 01.06.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил со 2 июня 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4008 белорусского рубля, 1 евро – 2,6736 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4492 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9565 белорусского рубля.