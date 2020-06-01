В первый день недели, 1 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0092 BYN (-0,38%) до 2,4008 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,4100 BYN). Объем торгов составил 91 222 600 BYN или 37 997 000 USD.

Евро подешевел на 0,0036 BYN (-0,13%) до 2,6736 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,6772 BYN). Объем торгов: 33 898 300 BYN или 12 679 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0396 BYN (+1,16%) и составил 3,4492 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4096 BYN). Объем торгов: 22 835 500 BYN или 662 050 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,408 и 2,429 рубля; евро – между 2,677 и 2,68 рубля; 100 российских рублей – между 3,45 и 3,5 рубля.