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01.06.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:25 01.06.2020

В первый день недели, 1 июня, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0092 BYN (-0,38%) до 2,4008 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,4100 BYN). Объем торгов составил 91 222 600 BYN или 37 997 000 USD.

Евро подешевел на 0,0036 BYN (-0,13%) до 2,6736 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,6772 BYN). Объем торгов: 33 898 300 BYN или 12 679 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0396 BYN (+1,16%) и составил 3,4492 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4096 BYN). Объем торгов: 22 835 500 BYN или 662 050 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,408 и 2,429 рубля; евро – между 2,677 и 2,68 рубля; 100 российских рублей – между 3,45 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2020
валюта курс
EUR 2.6736
USD 2.4008
RUB 3.4492
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6736 -0.0036
USD 2.4008 -0.0092
RUB 3.4492 +0.0396
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6730 2.6770
USD 2.4070 2.4100
RUB 3.4450 3.4500
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Конвертация в банках
на 01.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1110
EUR/RUB 77.3000 77.7000
USD/RUB 69.7000 70.0000
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